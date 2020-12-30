Aylin Sözer cinayetinin katil zanlısının görüntüleri ortaya çıktı!
Maltepe'de eski sevgilisi tarafından boğazından bıçakladıktan sonra yakılan Aylin Sözer'i katil zanlısının binaya giriş anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kendini gizleyerek binaya giren katilin yalpalayarak yürüdüğü o anlar kameraya saniye saniye böyle kaydedildi.
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