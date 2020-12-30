Aylin Sözer'in katil zanlısının emniyetten çıktığı anlar!
Maltepe'de Aylin Sözer'i öldüren eski sevgilisi Kemal Ayyıldız'ın emniyetten çıkartılıp Kartal Anadolu Adliyesi'ne götürüldüğü görüntüler yayınlandı. Polis aracına bindirilen Ayyıldız'ın o anları CNN Türk canlı yayınında saniye saniye ekranlara yansıdı.
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30 Aralık 2020 Çarşamba 11:26
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