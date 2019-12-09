Aylin'in sağ ayağını kaybetmesine neden olan kaza kamerada (2)
Muğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'in (9) ayaklarının üzerinden hafriyat kamyonuyla geçerek, ameliyatla sağ ayağının kesilmesine neden olan sürücü Abdullah Karataş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Muğla'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Aylin Dağdeviren'in (9) ayaklarının üzerinden hafriyat kamyonuyla geçerek, ameliyatla sağ ayağının kesilmesine neden olan sürücü Abdullah Karataş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Karataş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hekimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT