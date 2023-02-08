Aylon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aylon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aylon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aylon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aylon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aylon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aylon

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aylon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aylon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aylon 7 Nisan 1992 tarihinde Esteio şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aylon Darwin Tavella şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aylon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aylon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aylon'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Aylonboyu ve yaşı kaç

Aylon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aylon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Aylon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aylon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2015 yılında Paysandu SC

30 Kasım 2015 yılında Internacional

14 Şubat 2017 yılında Goiás EC

30 Kasım 2017 yılında Internacional

1 Ocak 2018 yılında América-MG

31 Aralık 2018 yılında Internacional

1 Ocak 2019 yılında Chapecoense

7 Ekim 2019 yılında Atlético-GO

1 Ocak 2020 yılında Chapecoense

29 Mart 2021 yılında CSA

19 Ocak 2022 yılında Ituano

10 Ocak 2023 yılında Novorizontino

Aylon kimdir

Aylon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aylon şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aylon nereli

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