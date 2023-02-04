Ayman Aiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman Aiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayman Aiki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ayman Aiki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ayman Aiki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman Aiki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ayman Aiki

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayman Aiki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayman Aiki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayman Aiki 25 Haziran 2005 tarihinde Champigny-sur-Marne şehrinde doğmuştur. Aslen Fransa,Burkina Faso uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayman Aiki Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayman Aiki, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Saint-Étienne futbol takımında oynamaktadır. Saint-Étienne takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ayman Aiki'nin Saint-Étienne ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ayman Aikiboyu ve yaşı kaç

Ayman Aiki Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ayman Aiki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ayman Aiki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayman Aiki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında St-Étienne U19

1 Temmuz 2022 yılında Saint-Étienne

Ayman Aiki kimdir

Ayman Aiki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayman Aiki şuan Saint-Étienne takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bry FC (2015-2016), Joinville RC (2016-2020), AS Saint-Étienne (2020-)

Ayman Aiki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U17 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ayman Aiki nereli

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