Ayman Ashraf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman Ashraf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayman Ashraf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayman Ashraf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayman Ashraf 9 Nisan 1991 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da أيمن اشرف şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayman Ashraf Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ayman Ashraf, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 10 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Ayman Ashraf'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ayman Ashraf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayman Ashraf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ayman Ashraf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayman Ashraf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında El Ahly U21

1 Ocak 2012 yılında T. Beni Suef

30 Haziran 2012 yılında El Ahly U21

6 Ağustos 2013 yılında Smouha

30 Haziran 2014 yılında El Ahly U21

13 Temmuz 2014 yılında Smouha

10 Ağustos 2017 yılında El Ahly

Ayman Ashraf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayman Ashraf şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Ayman Ashraf Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 12 numaralı formasıyla 30 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 2 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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