Ayman Ouhatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman Ouhatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayman Ouhatti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayman Ouhatti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayman Ouhatti 15 Ocak 2001 tarihinde Rabat şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fas,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Mohamed Ayman Ouhatti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayman Ouhatti Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS CONSULTING yapmaktadır. Ayman Ouhatti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ayman Ouhatti'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayman Ouhatti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayman Ouhatti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayman Ouhatti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayman Ouhatti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Amiens SC U19

1 Ağustos 2020 yılında Amiens SC B

1 Temmuz 2021 yılında Amiens SC

13 Temmuz 2021 yılında US Orléans

30 Haziran 2022 yılında Amiens SC

31 Ağustos 2022 yılında Titus Petange

Ayman Ouhatti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayman Ouhatti şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Ayman Ouhatti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas U20 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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