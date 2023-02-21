Ayman Rchoq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman Rchoq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayman Rchoq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayman Rchoq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayman Rchoq 24 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayman Rchoq Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Ittihad Kalba SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Ittihad Kalba SC takımına 5 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ayman Rchoq'nin Al-Ittihad Kalba SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ayman Rchoq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayman Rchoq isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayman Rchoq Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayman Rchoq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Hatta Club

5 Temmuz 2021 yılında Ittihad Kalba

Ayman Rchoq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayman Rchoq şuan Al-Ittihad Kalba SC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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