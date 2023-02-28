Ayman Sellouf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayman Sellouf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayman Sellouf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayman Sellouf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayman Sellouf 25 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hollanda,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayman Sellouf Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHYN yapmaktadır. Ayman Sellouf, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pacific FC futbol takımında oynamaktadır. Pacific FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ayman Sellouf'nin Pacific FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayman Sellouf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayman Sellouf isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ayman Sellouf Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayman Sellouf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında NEC Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında NEC U17

1 Temmuz 2018 yılında NEC U19

2 Ağustos 2019 yılında NEC Nijmegen

6 Ağustos 2021 yılında Utrecht U21

30 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Pacific FC

Ayman Sellouf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayman Sellouf şuan Pacific FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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