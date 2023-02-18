Aymane El Hassouni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymane El Hassouni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymane El Hassouni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymane El Hassouni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymane El Hassouni 22 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymane El Hassouni Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Aymane El Hassouni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wydad Casablanca futbol takımında oynamaktadır. Wydad Casablanca takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Aymane El Hassouni'nin Wydad Casablanca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aymane El Hassouni Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/elhassouniayman20/

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Aymane El Hassouni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aymane El Hassouni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aymane El Hassouni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymane El Hassouni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Wydad AC

22 Eylül 2017 yılında O. Khouribga

31 Aralık 2017 yılında Wydad AC

Aymane El Hassouni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymane El Hassouni şuan Wydad Casablanca takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Aymane El Hassouni Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fas takımında 10 numaralı formasıyla 1 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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