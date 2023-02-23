Aymar Meleke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymar Meleke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymar Meleke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aymar Meleke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aymar Meleke 24 Mayıs 1999 tarihinde Abobo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Aymar Kevin Meleke şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aymar Meleke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aymar Meleke, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aymar Meleke'nin FC Voluntari ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aymar Meleke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aymar Meleke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında FC Voluntari
Aymar Meleke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aymar Meleke şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.
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