AYM'den HDP'nin 'seçim sonrası' talebine ret

Anayasa Mahkemesi (AYM) HDP'nin kapatma davası kararı seçim sonrasına ertelensin talebini reddetti.

HDP'NİN TALEBİ REDDEDİLDİ

Kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulunan HDP'nin talebi reddedildi.

HDP, AYM'ye başvurarak kapatma davası kapsamında 11 Nisan'da yapılması kararlaştırılan sözlü savunmanın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden sonraki bir tarihe ertelenmesini talep etmişti.

ADAY LİSTELERİ 19 NİSAN'DA KESİNLEŞECEK

Yüksek Mahkemeye sunulan dilekçede seçim tarihine göre aday listelerinin 9 Nisan'da sunulacağı 19 Nisan'da kesinleşeceği hatırlatıldı.

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Dilekçede "Listeler kesinleştikten sonra muhtemel bir kapatma kararı verilmesi halinde parti bir bütün olarak seçimlere girmekten men edilmiş olacaktır.'' denildi.

HDP'nin daha önce bu yönde yaptığı başvuru kabul edilmemişti.