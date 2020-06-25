AYM'den YKS davasına ilişkin karar
Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi.
YKS sınavının koronavirüs salgını sürecinde yapılacak olması hala tartışılan konular arasında yer alıyor. AYM, YKS tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi.
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