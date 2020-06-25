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AYM'den YKS davasına ilişkin karar

Anayasa Mahkemesi (AYM) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi.

AYM'den YKS davasına ilişkin karar

YKS sınavının koronavirüs salgını sürecinde yapılacak olması hala tartışılan konular arasında yer alıyor. AYM, YKS tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi.

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Gülistan Başköy
Gündem Editörü


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