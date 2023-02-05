Aymen Abdennour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Abdennour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aymen Abdennour kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aymen Abdennour ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aymen Abdennour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Abdennour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aymen Abdennour

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymen Abdennour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymen Abdennour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymen Abdennour 6 Ağu 1989 tarihinde Sousse şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Tunus uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı أيمن عبد النور şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymen Abdennour Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini henry hennig sports GmbH yapmaktadır. Aymen Abdennour, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Aymen Abdennour'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aymen Abdennour Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/aymen_abdennour

http://www.instagram.com/aymenabdennour/

http://www.facebook.com/pages/AymenAbdennour/340829769457744

Aymen Abdennourboyu ve yaşı kaç

Aymen Abdennour Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aymen Abdennour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aymen Abdennour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymen Abdennour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında ES Sahel

14 Ocak 2010 yılında W. Bremen

30 Haziran 2010 yılında ES Sahel

1 Temmuz 2011 yılında Toulouse

30 Ocak 2014 yılında Monaco

30 Haziran 2014 yılında Toulouse

1 Temmuz 2014 yılında Monaco

29 Ağu 2015 yılında Valencia

29 Ağu 2017 yılında Marsilya

30 Haziran 2019 yılında Valencia

12 Temmuz 2019 yılında Kayserispor

16 Eylül 2020 yılında Umm Salal SC

30 Ağu 2022 yılında Rodez AF

Aymen Abdennour kimdir

Aymen Abdennour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymen Abdennour şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ES Sahel

Aymen Abdennour Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Tunus takımında 3 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 2 gol atmıştır.

Tunus U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aymen Abdennour nereli

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