Aymen Amoura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Amoura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymen Amoura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymen Amoura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymen Amoura 4 Ocak 1999 tarihinde Ksar Boukhari şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymen Amoura Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aymen Amoura'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aymen Amoura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aymen Amoura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aymen Amoura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymen Amoura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2021 yılında WA Tlemcen

1 Ağustos 2022 yılında RC Arbaa

Aymen Amoura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymen Amoura şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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