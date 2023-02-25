Aymen Attou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Attou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymen Attou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymen Attou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymen Attou 8 Ekim 1997 tarihinde Hennaya şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymen Attou Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aymen Attou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 6 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aymen Attou'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aymen Attou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aymen Attou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aymen Attou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymen Attou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2018 yılında WA Tlemcen

30 Haziran 2019 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2019 yılında WA Tlemcen

26 Ağustos 2021 yılında MC Alger

6 Ağustos 2022 yılında USM Khenchela

Aymen Attou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymen Attou şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Aymen Attou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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