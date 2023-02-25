Aymen Belaribi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Belaribi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymen Belaribi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymen Belaribi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymen Belaribi 21 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymen Belaribi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Aymen Belaribi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CR Belouizdad futbol takımında oynamaktadır. CR Belouizdad takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Aymen Belaribi'nin CR Belouizdad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aymen Belaribi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aymen Belaribi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aymen Belaribi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymen Belaribi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CR Belouizdad

Aymen Belaribi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymen Belaribi şuan CR Belouizdad takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Aymen Belaribi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U18 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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