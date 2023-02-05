Aymen Boutoutaou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Boutoutaou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aymen Boutoutaou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aymen Boutoutaou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aymen Boutoutaou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Boutoutaou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aymen Boutoutaou

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymen Boutoutaou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymen Boutoutaou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymen Boutoutaou 18 Şubat 2001 tarihinde Lille şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Cezayir,Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymen Boutoutaou Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Aymen Boutoutaou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Aymen Boutoutaou'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Aymen Boutoutaouboyu ve yaşı kaç

Aymen Boutoutaou Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aymen Boutoutaou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Aymen Boutoutaou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymen Boutoutaou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Valenciennes B

1 Ocak 2020 yılında Valenciennes FC

Aymen Boutoutaou kimdir

Aymen Boutoutaou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymen Boutoutaou şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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Aymen Boutoutaou nereli

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