Aymen Bouzidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Bouzidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymen Bouzidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymen Bouzidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymen Bouzidi 10 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Tunus uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymen Bouzidi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RISE Agency yapmaktadır. Aymen Bouzidi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 8 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Aymen Bouzidi'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aymen Bouzidi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/xx_aym_en_9/

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Aymen Bouzidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aymen Bouzidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2022 yılında Rio Ave A23

Aymen Bouzidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymen Bouzidi şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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