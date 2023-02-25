Aymen Chaaraoui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Chaaraoui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymen Chaaraoui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymen Chaaraoui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymen Chaaraoui 26 Temmuz 1997 tarihinde M'sila şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymen Chaaraoui Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aymen Chaaraoui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına - tarihinde katılmıştır. Aymen Chaaraoui'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aymen Chaaraoui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aymen Chaaraoui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aymen Chaaraoui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymen Chaaraoui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymen Chaaraoui şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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