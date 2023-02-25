Aymen Chadli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Chadli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymen Chadli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymen Chadli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymen Chadli 3 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymen Chadli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport Management yapmaktadır. Aymen Chadli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 18 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Aymen Chadli'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aymen Chadli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aymen Chadli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aymen Chadli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymen Chadli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2021 yılında MC Oran

Aymen Chadli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymen Chadli şuan MC Oran takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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