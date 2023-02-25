Aymen Djebbar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Djebbar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymen Djebbar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymen Djebbar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymen Djebbar 14 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymen Djebbar Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Biskra futbol takımında oynamaktadır. US Biskra takımına - tarihinde katılmıştır. Aymen Djebbar'nin US Biskra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aymen Djebbar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aymen Djebbar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aymen Djebbar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymen Djebbar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymen Djebbar şuan US Biskra takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.