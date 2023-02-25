Aymen Mouyet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Mouyet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymen Mouyet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymen Mouyet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymen Mouyet 17 Mayıs 1999 tarihinde Sétif şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymen Mouyet Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Aymen Mouyet'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aymen Mouyet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aymen Mouyet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aymen Mouyet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymen Mouyet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında JS Saoura

Aymen Mouyet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymen Mouyet şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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