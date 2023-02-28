Aymen Sfaxi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Sfaxi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymen Sfaxi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymen Sfaxi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymen Sfaxi 24 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da أيمن الصفاقسي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymen Sfaxi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ElHady S.M yapmaktadır. Aymen Sfaxi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 15 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Aymen Sfaxi'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Aymen Sfaxi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aymen Sfaxi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aymen Sfaxi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymen Sfaxi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2015 yılında EO Sidi Bouzid

30 Haziran 2016 yılında ES Sahel U21

1 Ocak 2017 yılında ES Sahel

14 Temmuz 2018 yılında Stade Tunisien

30 Eylül 2020 yılında ES Sahel

15 Eylül 2021 yılında Future FC

Aymen Sfaxi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymen Sfaxi şuan Future FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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