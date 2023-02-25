Aymen Zakarya Sais kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymen Zakarya Sais Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymen Zakarya Sais adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymen Zakarya Sais Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymen Zakarya Sais 12 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymen Zakarya Sais Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paradou AC futbol takımında oynamaktadır. Paradou AC takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Aymen Zakarya Sais'nin Paradou AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aymen Zakarya Sais Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aymen Zakarya Sais isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aymen Zakarya Sais Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymen Zakarya Sais futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında Paradou AC

Aymen Zakarya Sais Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymen Zakarya Sais şuan Paradou AC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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