Aymene Rahmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aymene Rahmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aymene Rahmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aymene Rahmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aymene Rahmani 16 Mayıs 2001 tarihinde Bourouba (Algeria) şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aymene Rahmani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HRG Sports yapmaktadır. Aymene Rahmani, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Aymene Rahmani'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aymene Rahmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aymene Rahmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aymene Rahmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aymene Rahmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında MC Alger U21

1 Ocak 2020 yılında MC Alger

Aymene Rahmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aymene Rahmani şuan MC Alger takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aymene Rahmani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

USM ALGER 2009-2018 FORMER

Cezayir U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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