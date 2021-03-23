AYM'nin Osman Kavala kararı Resmi Gazete'de: Hak ihlali yoktur!

Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik açılan davada Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen 78 sayfalık gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANAYASAYI İHLAL, SİYASİ VEYA ASKERİ CASUSLUK

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkinaçılan ve "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlarından yargılanan sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devam etmesine karar verilmişti.

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KAVALA'NIN İTİRAZI

Ancak sanık Kavala, 'tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği' iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş, Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, 15 Aralık'taki gündem toplantısında, başvurunun Genel Kurula sevkine karar vermişti.

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AYM'NİN KARARI İHLAL OLMADIĞI YÖNÜNDE

AYM Genel Kurulu, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçlamadan tutuklanan Anadolu Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine hükmetmişti.

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