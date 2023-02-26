Aynao Prada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aynao Prada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aynao Prada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aynao Prada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aynao Prada 29 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da איינאו פרדה şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aynao Prada Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oberta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hapoel Jerusalem futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Jerusalem takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aynao Prada'nin Hapoel Jerusalem ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Aynao Prada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aynao Prada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında H. Jerusalem
Aynao Prada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aynao Prada şuan Hapoel Jerusalem takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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