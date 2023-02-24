Aynar Eshba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aynar Eshba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aynar Eshba kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aynar Eshba ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aynar Eshba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aynar Eshba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aynar Eshba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aynar Eshba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aynar Eshba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aynar Eshba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aynar Eshba 23 Şubat 2003 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Эшба Айнар Раульевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aynar Eshba Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aynar Eshba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Novi Grad futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Novi Grad takımına 17 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aynar Eshba'nin FK Sloboda Novi Grad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aynar Eshba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aynar Eshba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Aynar Eshba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aynar Eshba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2021 yılında Langreo U19

1 Temmuz 2021 yılında Alcobend. Juv A

17 Temmuz 2022 yılında S. Novi Grad

Aynar Eshba kimdir

Aynar Eshba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aynar Eshba şuan FK Sloboda Novi Grad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Aynar Eshba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rusya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Aynar Eshba nereli

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