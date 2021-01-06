Aynayı hesap etmeyen iç çamaşırlı Belediye Başkanı tüm ülkeye rezil oldu!
Belçika'da Antwerp Belediye Başkanı Bart de Wever, evinden görüntülü olarak katıldığı bir canlı yayın programında arkasında duran aynayı fark etmeyince çıplak hali aynaya yansıdı. Üzerine sadece gömlek giyen başkanın o anları yayın esnasında sunucu tarafından fark edilince başkan, özür dileyerek yayına devam etti.
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