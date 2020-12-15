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  3. Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla Korona virüse yenik düştü!

Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla Korona virüse yenik düştü!

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde köy muhtarı olan Azmi Öztürk'ün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinden sonra ailesinden 4 gün arayla 3 aile ferdi hayatını kaybetti.

Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla Korona virüse yenik düştü!

Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü muhtarı Azmi Öztürk 4 gün önce babası Gazi Öztürk'ü 2 önce de eşi Belgiya Öztürk'ü korona virüs nedeniyle kaybetti. Muhtar Öztürk'te Nevşehir Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi görmekte iken bugün de kendisi Kovid-19'a yenik düşerek hayatını kaybetti.

Köyde aynı aileden 4 gün içerisinde 3 kişinin vefatı büyük üzüntüye neden olurken Nevşehir Valiliği ve Derinkuyu Kaymakamlığı da Doğala Muhtarı Azmi Öztürk için birer taziye mesajı yayımladı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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