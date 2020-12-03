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  3. Aynı aileden 3 kişi farklı ülkelerde koronavirüsten hayatını kaybetti

Aynı aileden 3 kişi farklı ülkelerde koronavirüsten hayatını kaybetti

Bartın'ın Yanaz köyünde bir süre önce koronavirüse yakalanan 76 yaşındaki Alim Yücetaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yücetaş'tan bir kaç gün sonra iki oğlu daha koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Aynı aileden 3 kişi farklı ülkelerde koronavirüsten hayatını kaybetti

Alim Yücetaş (76) 11 Kasım 2020’de  koronavirüs  test sonucunun pozitif çıkması üzerine Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastalığı ağır geçiren Yücetaş 12 gün yoğun bakımda mücadele etti ancak sonunda koronavirüse yenildi. Yanaz köyündeki aile kabristanında tedbirler altında toprağa defnedilen 76 yaşındaki Yücetaş'ın cenazesinin ardından iki acı haber daha peş peşe geldi.

BİR OĞLU ALMANYA'DA ÖLDÜ

Alim Yücetaş’ın Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da korona virüse yakalandı. Mustafa Yücetaş, babasının vefatından sadece 10 gün sonrasında hayatını kaybetti. Almanya’dan Türkiye’ye getirilen cenaze Bartın’ın Yanaz köyünde aile kabristanında toprağa verildi.

DİĞER OĞLU BARTIN'DA...

Alim Yücetaş’ın Bartın’da yaşanan diğer oğlu Mehmet Yücetaş'ın da yakalandığı korona virüse karşı 12 Kasım 2020 tarihinden bu yana Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini gece saatlerinde kaybettiği öğrenildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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