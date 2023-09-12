Aynı anda 2500 üniversiteli burada ders görecek

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 2500 öğrencinin aynı anda eğitim alabileceği merkezi dersliklerin inşaatı hızla yükseliyor.

İhlas Haber Ajansı
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Aynı anda 2500 üniversiteli burada ders görecek

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 2500 öğrencinin aynı anda eğitim alabileceği merkezi dersliklerin inşaatı hızla yükseliyor.

İnşaatı devam etmekte olan merkezi derslik ve laboratuvarın kaba inşaatının sona geldiğini ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 2 bin 500 öğrencinin aynı anda ders görebileceğini söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi inşaatları arasında dikkat çeken yapı son dönemde gelen ek bütçe ile inşaatı hızlandı. Binanın 2024-2025 eğitim öğretime yetişmesi için hummalı bir çalışma devam ediyor. Basın mensuplarıyla inşaatı gezen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Bursa Uludağ Üniversitesi'nin bütçesiyle inşa ediliyor. Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alandan oluşuyor. Merkezi derslikte temel derslerin verildiği, matematik, fizik, kimya, sosyoloji, yaygın olarak birçok bölümün aynı anda dersleri alabileceği salonlardan oluşuyor. Fizik, kimya ve biyoloji gibi de araştırma laboratuvarlarını da bünyesinde barındırmaktadır. Aynı anda 2 bin 500 öğrencinin kullanabileceği büyüklüğe sahiptir. Binanın bloklarından birini, idari bina olarak kullanmayı planlıyoruz. 2024 yılında kullanıma açmayı hedefliyoruz. Ek bütçe bu yıl için gelmiş durumda. İnşaatın hızla devam ediyor" dedi.

Araştırma üniversitesi olduklarını belirten Yılmaz, "Araştırma üniversitelerinde laboratuvarlar ve teknoloji merkezleri nasıl ki, bölüm ayrımı gözetmeksizin ortak çalışma kültürü oluşturmak hedefiyle kullanıldığı gibi, dersliklerde onların yanlarında yer alan araştırma birimleri de benzer bir şekilde kullanılıyor. Bu gibi yapıların araştırma üniversitelerine katkısı vardır. Aynı anda bir çok öğrenci ortak bir biçimde hem ders alabildiği, hem de laboratuvar imkanlarından yararlanabildiği alanı ifade ediyor" diye konuştu.

Hummalı bir çalışmanın devam ettiği merkezi derslik ve laboratuvar binasında, 9 adet amfi derslik, 5 adet derslik, 7 adet laboratuvar, 1 adet kafe, okuma salonu, akademik ve idari personel odaları, toplantı salonları, sergi alanı, arşiv ve depo gibi alanlar yer alacak. 2024 Kasım ayında bitmesi hedeflenen Merkezi derslikler ve laboratuvar binasının inşaatının 244 milyon 750 bin bin liraya mal edilirken, içerisine yapılacak yatırımlarla gereken bütçe yaklaşık 400 milyon lirayı bulacak.

Aynı anda 2500 üniversiteli burada ders görecek

Aynı anda 2500 üniversiteli burada ders görecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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