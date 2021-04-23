Aynı anda 35 kadınla ilişki yaşayan şahıs yakayı ele verdi!

Japonya'da bir pazarlama şirketinde yarı zamanlı olarak çalışan 39 yaşındaki Takashi Miyagawa isimli şahıs akılmaz planı ile sonunda yakayı ele verdi.

PLANIYLA AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

İşi sayesinde kontak kurduğu 35 kadınla aynı anda her birine 'evlilik vaadi' vererek ilişki yaşamaya başladı. İlişki yaşadığı öne sürülen kadınlarından hediye almak ve maddi çıkar sağlamak amacıyla her birine farklı bir doğum tarihi söylediği belirtildi.

Kadınlardan bazılarının durumu fark etmesi üzerine birbirlerine ulaşarak şikayet etmesi üzerine çalışma başlatan polis, Miyagawa'nın sabit bir adresi olmadığını belirledi.

Gerçek doğum tarihinin ise 13 Kasım olduğu orataya çıkan Takashi Miyagawa'nın kadınlardan birine 22 Şubat, birine Haziran, bir başkasına ise Nisan ayında doğduğunu söyleyerek yılın farklı dönemlerinde kadınlardan pahalı hediyeler aldığı ortaya çıktı.

Miyagawa, şikayetlerin ardından 'dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı. Hakkındaki soruşturma sürerken, kandırdığı kadınların sayısının 35'i aşabileceği tahmin ediliyor.