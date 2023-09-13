Aynı daireyi birden fazla kişiye satma iddiasıyla yargılanan sanıkların duruşması ertelendi

Bursa'da inşa ettiği konutları birden fazla kişiye satma ve konutları vatandaşlara teslim etmedikleri iddialarıyla hakkında dava açılan 2 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Aynı daireyi birden fazla kişiye satma iddiasıyla yargılanan sanıkların duruşması ertelendi

Bursa'da inşa ettiği konutları birden fazla kişiye satma ve konutları vatandaşlara teslim etmedikleri iddialarıyla hakkında dava açılan 2 sanığın yargılanmalarına devam edildi.

Bursa'da iddiaya göre, bir inşaat şirketi satışını yaptıkları konutları alıcılarına teslim etmeme ve bir daireyi birden fazla kişiye satma suçlarından yargılandı. Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Ahmet D. ve Emin A., tarafların avukatları ve mağdur vatandaşlar katıldı. Duruşmada müteahhit olduğunu belirten Ahmet D., uzun yıllardır Emin A.'nın inşaat firmasında temel aşamasındaki binalardan daire aldığını ve ilanlarla sattığını söyledi. Maddi sıkıntılar nedeniyle firmasının sözleşmeyle satıcılara devrini yaptığı bu daireler için ödeme yapamadığını belirten Ahmet D., bu nedenle dairelerini alamayan müştekilerin mağduriyet yaşadığını ifade etti. Bu mağduriyetleri karşılamak için iflas kararı vermediğini aktaran sanık Ahmet D., ayrıca mağdurların zararını karşılamak istediğini de belirtti.

Duruşmada hakkındaki suçlamaları reddeden Emin A. ise yıllardır ticaret yaptığı Ahmet D.'ye sahibi olduğu inşaat firmasından vadeli şekilde daireler sattığını söyledi. Bu evleri alan Ahmet D'nin ise sözleşmeyi devrederek daireleri başkalarına sattığını belirten sanık, işleri kötü gittiği için kendisine ödeme yapmayan Ahmet D.'ye ait dairelerin tapularını vermediklerini ifade etti. Dairelerini alamayan mağdurların kendisini hedef seçtiğini savunan Emin A., işlerinin aksamaması için Ahmet D.'ye destek olduğunu ve bazı mağdurların zararını karşıladığını söyledi.

Tutuksuz yargılanması sırasında ticaret hayatının devam ettiğini belirten Emin A., "Bu lekeyi temizlemek istiyorum. Keşke sözleşmelere imza atmasaydım ama güvenmiştim. Ahmet D.'nin ödeme yapamayacağını bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.

İş ahlakında icraya vermeyi doğru bulmadığını belirten Emin A., Ahmet D.'nin maddi durumundaki sıkıntıları bildiği için icraya vermediğini söyledi. Müşteki, tanık ve avukat beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı 15 Aralık Cuma gününe erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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