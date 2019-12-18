Aynı gün 2 intihar

Dün akşam yaşanan intiharlarda Gökhan T. ye ulaşamayan aile sakinleri evine gidip ulaşmaya çalıştı.Ulaşamayan aile yakınları polise haber verdi.Çilingir yardımıyla içeri giren yetkililer Gökhan T.'yi cesedi tavana asıl halde buldu.

'SENİ ÇOK SEVİYORUM KIZIM'

Çorum´da dün akşam Gökhan T. ve Oktay A. evlerinde, kendilerini asarak yaşamlarına son verdi. Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 18’inci Sokak´ta oturan, evli ve bir çocuk babası Gökhan T.’den (31), haber alamayan yakınları dün akşam eve geldi. Kapının açılmaması üzerine de polise haber verdi. Polisin çilingir yardımıyla girdiği evde, Gökhan T.’nin tavana asılı cesedi bulundu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.’nin kızına, "Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerim" yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

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