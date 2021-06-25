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Aynı gün aynı saatte şarkı çıkarmışlardı! Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'ye söyledikleriyle yeni polemiğin fitilini ateşledi!

Kerimcan Durmaz ve Aleyna Tilki geçtiğimiz aylarda aynı gün aynı saatte şarkı çıkarmıştı. Bu konu hakkında konuşan Kerimcan Durmaz söyledikleriyle Tilki'yi çok kızdıracak...

Aynı gün aynı saatte şarkı çıkarmışlardı! Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'ye söyledikleriyle yeni polemiğin fitilini ateşledi!

İki yakın arkadaş olarak bilinen  Aleyna Tilki ve Kerimcan Durmaz aylarca üzerinde çalıştıkları şarkılarını aynı gün aynı saatte çıkarmalarıyla tatlı bir rekabete girmişti. En çok kimin şarkısı dinleneceği merak edilirken Kerimcan Durmaz farkını ortaya koymuştu.

Aleyna Tilki'nin ilk İngilizce şarkısı Retrograde ile  Kerimcan Durmaz'ın da aylardır yurt dışında üzerinde çalıştığı Peşinde şarkısının çekişmesi uzunca bir süre konuşuldu.

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki ile aynı anda şarkı çıkarması hakkında konuştu.

Aynı gün aynı saatte şarkı çıkarmışlardı! Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'ye söyledikleriyle yeni polemiğin fitilini ateşledi!

"BEN TARİHİ BELİRLEMİŞTİM"

Şarkıyı çıkaracağı tarihi önceden belirlediğini söyleyen Durmaz, "Ben çıkaracağım tarihi belirlemiştim o da sonradan belirledi" açıklamasında bulunarak Aleyna Tilki'nin bilerek aynı tarihe denk getirmiş olduğunu belirtmiş oldu.

Aynı gün aynı saatte şarkı çıkarmışlardı! Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'ye söyledikleriyle yeni polemiğin fitilini ateşledi!

"İTEKLENMİŞ OLDU"

26 yaşındaki Kerimcan Durmaz, Armağan Çağlayan'ın durum hakkında yorum yaparak "Rekabetler iyidir şarkılar birbirini itekler" demesine "Benim sayemde biraz da Aleyna'nınki iteklenmiş oldu" yanıtını vermesi Aleyna Tilki'nin sinirleneceği yorumlarına neden oldu. 

Aynı gün aynı saatte şarkı çıkarmışlardı! Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'ye söyledikleriyle yeni polemiğin fitilini ateşledi!

Ardından şaka yaptığını herkesin kendine göre başarılı olduğunu söyleyen Durmaz, "Bir şey söylemiyorum, Ama söylemiş oldum galiba" diyerek izleyenleri güldürdü.

Aynı gün aynı saatte şarkı çıkarmışlardı! Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki'ye söyledikleriyle yeni polemiğin fitilini ateşledi!

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