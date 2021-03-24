Aynı karavanı kullandı, koronavirüse yakalandı!

Ekranların fenomen dizilerinden olan Arka Sokaklar'ın Zeliş'i, Yüsra Geyik koronavirüse yakalanmıştı. Dizi setinde bir korona haberi daha geldi. Yüsra Geyik ile aynı karavanı kullanan Merve Oflaz'ın da koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Set arkadaşının koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen ve aynı karavanı paylaşan Merve Oflaz kendini kötü hissetmesi üzerine test yaptırdı. Merve Oflaz'ın koronavirüs testinin de pozitif çıktığı öğrenildi.

MERVE OFLAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Merve Oflaz'ın kim olduğu merak edilmeye başladı. Fenomen yarışma programı Survivor'un 2010 yılında şampiyon olan yarışmacısı Merve Oflaz merak ediliyor. Merve Oflaz kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?

Merve Oflaz (d. 23 Mayıs 1988, İstanbul), Türk oyuncu.

Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazanmıştır. Ayrıca Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonudur. Merve Oflaz, Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun rolünü canlandırmıştır. Kalbim 4 Mevsim isimli dizide başrol oyuncularından Aslı karakterini canlandırmıştır. 2012'de ise cumartesi akşamları Survivor ana yarışması öncesi çocuklar için yapılan yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. 2 sene boyunca Molped reklam kampanyasının yüzü olmuştur.Laçin Ceylan'dan drama eğitimini almış Gökhan Telkenar'dan diksiyon eğitimini tamamlamıştır. Eric Morrisin atölyesine katılarak çalışma imkanı bulmuştur. Not Defteri adlı gençlik dizisinde İclal Hoca karakterini canlandırmıştır. Craft Atölyede koçluk yardımı almıştır Star TV de Güzel Köylü isimli diziye Oya karakteriyle konuk olmuştur. Merve Oflaz 22 Şubat 2015'te yayına başlayan Survivor All-Star'da tekrar Survivor deneyimi yaşamıştır 7.haftada Survivor heyecanına veda etmiştir. Yarışma sonrası Atv'de yayınlanan Eve Dönüş isimli dizide başrollerden biri olan İpek karakterine hayat vermiştir. Atv ekranlarında yayınlanan Rengarenk adlı dizide Selin Şekerci ve Kaan Taşaner'le başrolü paylaşmıştır. Arka Sokaklar da Bahar Komiseri canlandırmaktadır.