Aynı maçta sakatlanan Kahramanmaraşsporlu Hurşit Taşçı ve Burak Şamil Bolat Ameliyat Oldu

Spor Toto 2. lig takımlarından Kahramanmaraşspor'un iki başarılı futbolcusu aynı maçta sakatlanarak maçı tamamlayamadan sahadan ayrıldı.

Kahramanmaraşspor- Fethiyespor maşında sakatlanan Kahramanmaraşsporlu iki oyuncu, Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi. Futbolculardan Hurşit Taşçı iç menisküs onarımı, diz artroskopisi ameliyatı olurken; diğer oyuncu Burak Şamil Bolat'a ise tibia plato kırığı ve iç menisküs onarımı, diz iç yan bağ tamiri operasyonu uygulandı.

Başarılı geçen operasyon sonrası sporcuların 1,5 ayda normal yürümeye, 4 ay içerisinde antrenmanlara başlanması bekleniyor.

Kaynak: İHA