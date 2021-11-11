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  3. Aynı olay, farklı mağdur! Temizlik bahanesiyle eve çağırdı, bıçak zoruyla tecavüz etti! Daha öncede aynısını yapmış!

Aynı olay, farklı mağdur! Temizlik bahanesiyle eve çağırdı, bıçak zoruyla tecavüz etti! Daha öncede aynısını yapmış!

İstanbul Sultangazi'de Özbekistan uyruklu Barchinoy K., temizlikçi olarak gittiği dairede Özkan E.'nin cinsel saldırısına uğradı. Kendisini bıçak zoruyla cinsel ilişkiye zorlayan adamın elinden kaçarak bakkala sığındı. Özkan E.'nin daha önce de aynı yöntemle bir kadına saldırdığı ortaya çıktı.

Aynı olay, farklı mağdur! Temizlik bahanesiyle eve çağırdı, bıçak zoruyla tecavüz etti! Daha öncede aynısını yapmış!

Korkunç olay İstanbul Sultangazi'de meydana geldi.

Özbekistan uyruklu Barchinoy K., sosyal medya üzerinden tanıştığı Özkan E. ile ev temizliği konusunda anlaştı.

Kendisini emlakçı olarak tanıtan şüpheli Özkan E., Özbek kadını temizlik işi için Yunus Emre Mahallesi'nde bir daireye çağırdı. Şüphelinin söylediği adrese giden hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

BIÇAK ZORUYLA CİNSEL İLİŞKİYE ZORLADI

Özkan E. "iş verme" vaadiyle tuzak kurduğu kadını bıçak zoruyla dairede alıkoyup, cep telefonunu gasp etti. Neye uğradığını şaşıran Özbek kadın, şüphelinin kendisini cinsel ilişkiye zorlamasıyla ikinci bir şok yaşadı.

Özkan E.'nin elindeki bıçağa direnen kadın, bulduğu bir anlık boşlukla kendini sokağa attı. Talihsiz kadın mahalle bakkalına sığınırken, şüpheli ise kayıplara karıştı.

Aynı olay, farklı mağdur! Temizlik bahanesiyle eve çağırdı, bıçak zoruyla tecavüz etti! Daha öncede aynısını yapmış!

BU TACİZ VAKASI İLK DEĞİL

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettiği Özkan E.'yi saatler içerisinde yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sırasında daha önceden de aynı yolla başka bir kadını tuzağına düşürüp gasp ettiği, ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı. Serbest bırakıldıktan sonra aynı tuzakla Özbek kadını ağına düşüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

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