Aynı taşa 6 kez takılıp düştü! Sonunda parmaklarından oldu

Olay, Sakarya'nın Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Aslen Trabzon'un Çaykara ilçesinden olan ve eşiyle birlikte Sakarya'da yaşayan 3 çocuk babası 59 yaşındaki Recep Dimaoğlu'nun iddiasına göre, Çarşamba Pazarı'nın kurulduğu alanda kaldırıma araçların park etmemesi için döşenen taşlar yüzünden ölümden döndü. Daha önce 5 kez takıldığı taşa altıncı kez takıldığında elindeki cam kavanozla yere düşen, kırılan kavanozun camları eline batınca 3 damarı kesilen Dimaoğlu hastaneye kaldırıldı. 4 saat ameliyatta kalan ve koluna 30 dikiş atılan Recep Dimaoğlu yaşadığı olaya isyan etti.

ÇOK BÜYÜK KAN KAYBINA UĞRADIM

Aynı noktada 5 kez düşmekten son anda kurtulduğunu ancak son seferde kurtulamadığını belirten Dimaoğlu, sorduğu herkesin aynı sorun ile karşı karşıya geldiğini iddia ederek, "Cuma günü bir arkadaşıma ziyarete gidiyordum, bu taşlar yüzünden 5 kez düşme tehlikesi geldi başıma. Allah korusun bu çocukta olur, yaşlı da olur, hayvan da olur. 6'ncı kez düştüğümde elimdeki cam kavanoz kırıldı. Kavanozun kırılması sonucu 4 parmağım ve damarlarım kesildi. Çok büyük kan kaybına maruz kaldım, 30 dikiş var elimde. Doktora gittim, aynısı benim başıma geldi dedi. Arkadaşımı aradım, aynısı benim başıma geldi dedi. Bu toplumda çok yaygın olan bir tehlike bu bir hatadır, vicdan azabı çekiyorum. İnsanlara bir faydam olsun istiyorum. Bu taşların buradan kaldırılmasını istiyorum. Bu nedir arkamda, 6 tane peş peşe, sağlı sollu" dedi.

PARMAKLARIMIN GÜNAHINI KİM ÇEKECEK

6'ncı kez düştüğünde ölüm korkusu yaşadığını ve kanlarının halan daha taşların üstünde durduğunu iddia eden Dimaoğlu, "Yazık günah ya, bu korona virüs hastalığından zaten insanların derdi var. Parmaklarımın günahını kim çekecek? Ben avukat bulsam mahkemeye vereceğim yani. Orada benim en az 1 kilo kanım aktı. Kan kaybından gidebilirdim. Kanı da görebilirsin orada. Kanım yerde kalmış benim, yazık günah. Ölüm korkusu geçirdim, 4 saat ameliyatta kaldım. 5 sefer bu olayı yaşamışım ama kurtarmışım, bu sefer kurtaramadım. Böyle nice insanları görüyorum. Burada resmen koyun gibi dizilmiş taşlar. Bu nedir? Burada film mi çeviriyorsunuz? Vicdan yaptığım için insanlara bir faydam olsun diye söylüyorum. Bu resmen bir cinayettir. Hakkımı savunacağım. Böyle bir şey aklın alacağı bir şey değildir" diye konuştu.