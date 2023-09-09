Aynı virajda 1 günde 3. kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde kazaların sürekli meydana geldiği virajda bugün gerçekleşen 3. kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Serinhisar ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli merkezden Gölhihsar'a doğru yola çıkan H.G. idaresindeki 20 PS 492 plakalı otomobil, Denizli-Muğla yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Virajı alamayan otomobil, yoldan çıkarak şarampolde bulunan çukura düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede Gülsüm Topçu, Nihal Güler, Mustafa Selim Topçu, Hatice Sera Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan sürücü H.G, R.G. E.N.G. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şarampolde yer alan çukura düşen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"Sürekli burada kazalar meydana geliyor"

Viraja evi yakın olduğu için kazalara sürekli şahit olduğunu dile getiren bir vatandaş, "Biz aşağı bölümde duruyorduk ve kaza sesini duyduk. Hemen yardım etmek için koşarak kaza yerine geldik. Burada ufak bir köprü bulunuyordu ve oradaki taşlardan kaynaklı kazalar oluyor. Öğle saatlerinde ise bir kaza daha oldu. Virajı alamayan bir araç bölgedeki duvara girdi. Kaza sonrası eve gidip yemek yedim. O esnada bu kaza meydana geldi. Sürekli burada kazalar meydana geliyor. Artık yetkililerden çözüm bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)