Aynı yerde 2 saat farkla 2 ölüm

Antalya’da gerçekleşen olayda boş bir arazide bir gencin ölü olarak bulunmasından 2 saat sonra 500 metre mesafede başka bir erkek bedeni ölü olarak bulundu.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerindeki ağaçlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz bir biçimde durduğunu gören çevredekiler sağlık ekiplerini çağırdılar. Yapılan kontrolde 25 yaşlarındaki gencin hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Kıyafetinde kimlik bulunmayan şahsın sağ ayağında derin bir yaza izi olduğu saptandı.

2 SAAT SONRA BİR ÖLÜM DAHA

Olaydan 2 saat sonra Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'nden bir ihbar daha geldi. Bulunan ilk bedenin yaklaşık 500 metre uzaklığındaki Termosos Bulvarı yakınındaki boş arazide bir kişinin aynı şekilde hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görüldü. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine iletti.

Olay bölgesine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri Veli Gürbüz (27) olduğu belirlenen şahsın öldüğünü tespit etti. Cansı bedeninin 4 ya da 5 günlük olabileceği bildirildi. Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından cansız beden ölüm nedenin tespit edilmesiyle amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na nakledildi.

Konu hakkında, polis inceleme başlattı.