Aynı zihniyet yine sahnede! Kanal İstanbul ve yerli otomobile de karşılar

Pazartesi'den bu tana her gün saat 14:30'da yeni detayları paylaşılan Türkiye'nin yerli otomobili 27 Aralık'ta tanıtılacak. Bazı gazeteciler ve hesaplar, yerli otomobil ile ilgili Twitter'dan tepki çeken paylaşımlarda bulunuyor.

SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEM OLDU

Gündemde olan bir diğer proje ise Kanal İstanbul. İstanbul Boğazı'nı gemi trafiğinden ve kirlilikten kurtarması beklenen proje, İstanbul'un batısına yapılacak. Ancak bazı kesimlerden de benzer tepkiler geliyor. Projeye karşı çıkanların sundukları argümanların en yaygını ise, "Kanal İstanbul'a ne gerek var" sorusu.

Öte yandan, aynı güruhun eski temsilcilerinin de daha önceden İstanbul Boğazı'na yapılacak köprüye nasıl karşı çıktıkları, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"Mimarlar Odası: Boğaziçi Köprüsü, Türkiye ve İstanbul'un başına gelen en büyük felakettir. Çevre yolu ve asma köprü fantastik ve politik tavassurlardır.

Çetin Altan: Unutmamak gerekir ki yarının Türkiye'si politikacı palavralarından çok bu belgelerinin (Mimarlar Odası belgelerinin) ışığı altında kurulacaktır.

Prof. Dr. Gülten Kazgan: Köprü yapacağımıza birkaç araba vapuru daha inşa edelim.

TIP Beşiktaş: İnsanca yaşamak istiyoruz. Köprüye hayır diyoruz."

PROJELERİN HEPSİ HAYATA GEÇTİ

Hürriyet Gazetesi, 1997 yılında yayınladığı karikatürde merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın gündeme getirdiği projelerle dalga geçmişti. "Yeniden Büyük Türkiye Projesi" başlığıyla verilen karikatürde, Türkiye'nin dört bir yanı için vadedilen projeler eleştirel bir dille listelenmişti.

Ancak günümüzde bu projelerin hepsi hayata geçti.

"CHP'nin karşı çıktığı projeler" sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasında yer alıyor.

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU SABİHA GÖKÇEN'E DE KARŞI ÇIKMIŞTI

Şu anda Kanal İstanbul ve yerli otomobil projelerine karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yapılmasına da itiraz etmişti. Kılıçdaroğlu 2001'de yaptığı konuşmada şunları söylemişti:

Sabiha Gökçen Havaalanı.. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havalimanı yapan başka ülke gördünüz mü siz? Bu neye benzer arkadaşlar biliyor musunuz? Tuz Golü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SİZ YAPILACAK HER ŞEYİN ÖNÜNE DİKİLEN BİR ANLAYIŞSINIZ

Kanal İstanbul'la ilgili yapılan bu yorumlara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağacınız yok. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

ERBAKAN: İŞTE BİZİM ARAMIZDAKİ FARK BU, BİZİM GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZİ SİZ HAYAL BİLE EDEMEMİŞSİNİZ

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan ise, "Türkiye'de motor üreteceğiz" sözlerine "hayalcilik" diyen Bülent Ecevit'e şu cevabı vermişti:

Hayal çok kıymetli bir şey. Bir şey hayal edilmeden hiçbir şey yapılamaz. Türkiye'de uçak ve tank yapan fabrika kuracağız dedik. İşte bizim aramızdaki fark bu: Bizim gerçekleştirdiğimiz şeyleri siz hayal bile edememişsiniz.

YERLİ OTOMOBİLE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Prototipi tamamlanan yerli otomobil, 27 Aralık Cuma günü tanıtılacak. İlk satışının ise 2021'de olması bekleniyor.

Yerli otomobilin öne çıkan özelliklerinden biri dikiz aynaları. Zira yan ayna yerine kamera sistemi kullanılacak. Bu ileri teknoloji şu anda Mercedes ve Audi gibi dev firmalar tarafından kullanılıyor.

SÜRÜCÜ MÜDAHALESİ OLMADAN GİDEBİLECEK

2022'de 3. seviye otonom ile satışa çıkacak araç, şehirlerin altyapıları, regülasyon ve yol verilerinin geliştirilecek yazılım ile entegrasyonu sonrasında yüksek otomasyon olan 4. seviyeye çıkarak Google'un kendi kendine gidebilen aracı Waymo gibi belirli ortam ve durumlarda sürücü müdahalesi olmadan gidebilecek.

EURO NCAP'TEN 5 YILDIZ ALMAYI HEDEFLİYOR

Kendine has tasarım çizgileriyle estetiğin, fonksiyonelliğin ve teknolojinin birleştiği modern bir tasarıma sahip olacak olan otomobil, aktif ve pasif güvenlik donanımıyla yola çıkacağı 2022 yılında, bir çok alanda güvenlik testlerine tabi tutulan Avrupa Yeni Araba Değerlendirme Programı olan Euro NCAP’ten de 5 yıldız almayı hedefliyor.

Euro NCAP hibrit ve elektrikli araç kategorisinde 2019 yılı testlerinde Tesla, Audi, Lexus ve Mercedes gibi lüks araçların 5 yıldız aldığı görülüyor.

TEVFİK GÖKSU KANAL İSTANBUL PROJESİ HAKKINDA KONUŞTU

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, son günlerde özellikle CHP'nin ortaya attığı iddialar üzerine, Kanal İstanbul projesi ile ilgili Haber7'nin sorularını yanıtladı.

"BU İDDİALARIN NE BİLİMSEL, NE AHLAKİ, NE SİYASAL GERÇEKLİĞİ VAR"

Göksu, Kanal İstanbul'la ilgili ortaya atılan iddialara tek tek cevap vermiş ve projenin Türkiye için önemini anlatmıştı.

Kanal İstanbul'la deprem riskini artırdığı ve İstanbul'un suyunu azaltacağı iddia edilmişti. Göksu, bu iddialarla ilgili şunları söylemişti:

Bu iddiaların ne bilimsel, ne ahlaki ne siyasal gerçekliği var. 200 akademisyen ile yaklaşık 17 bin metre farklı alanlarda sondaj yapıldı.

2475 yıllık tekrarlanan deprem testleri gerçekleştirildi.