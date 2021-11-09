Ayniyat ne demek, TDK'ya göre Ayniyat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ayniyat ne demek? Ayniyat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ayniyat kelimesi. Peki ayniyat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ayniyat nedir, ayniyat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AYNİYAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ayniyat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ayniyat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ayniyat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özdek

