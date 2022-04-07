Aynur Aydın evli sponsoruyla yasak aşk mı yaşıyor? Yeşim Salkım'ın iddiası ortalığı alevlendirdi! Eteğindeki bütün taşları döktü! Ünlü şarkıcı Aynur Aydın, “Sokak köpekleri rehabilitasyon merkezine gönderilmeli” diyen Yeşim Salkım için “Türk halkından ve hayvanlar özür dileyip bağış yapsın” ifadelerini kullanması üzerine Salkım'dan Aydın için evli bir adamla birlikte olduğu iddiası geldi.

1 11 TGRT'de yayınlanan bir programın sunuculuğu yapan şarkıcı Yeşim Salkım, geçtiğimiz haftalardaki bir yayınında sokak köpeklerinin rehabilitasyon merkezlerine gönderilmesi gerektiğini söyledi.