Derince Belediyesi tarafından yapılan açıklamanın ardından Aynur Doğan, merak konusu oldu. Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada sanatçının Cuma günü yapılacak olan konserinin iptal edildiği belirtildi. Peki Aynur Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? | Aynur Doğan'ın konseri neden iptal edildi? Detaylar haberimizde...

AYNUR DOĞAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1 Mart 1975 yılInda Tunceli'de dünyaya gelen Aynur Doğan Kürt kökenli şarkıcıdır ve halk müziği şarkıları söylemektedir. 47 yaşındaki şarkıcı Aynur Doğan Tuncelilidir. Şarkıcının çıkardığı çok sayıda albüm vardır.

Aynur Doğan, 2004 ve 2005 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Avrupa başkentlerinde gerçekleştirdiği kültür etkinliklerinde birçok şehirde sahneye çıktı.

Yavuz Turgul'un Gönül Yarası ve Fatih Akın'ın İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek filmlerinde şarkılarıyla yer almıştır. Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü filminin müzik albümünde de bir parça seslendirmiştir. Metin Kemal Kahraman, Orient Expressions, Kardeş Türküler, Ahmet Aslan - Mikail Aslan ve daha birçok müzisyenin albümlerinde yer almıştır. Birçok müzisyenle birlikte dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde konserler vermiştir.

AYNUR DOĞAN KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Aynur Doğan konserinin iptal edilmesine ilişkin Derince Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir.”

AYNUR DOĞAN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ NELERDİR?

Aynur Doğan'ın albümleri:

2002: Seyir

2004: Keçe Kurdan (Kürt Kızı)

2005: Bahar, Kardeş Türküler

2005: Miraz (İstek), Mikail Aslan ile birlikte

2005: Nûpel (Yeni Yaprak)

2010: Rewend (Nomad/Göçebe)

2013: Hevra (Beraber/Birlikte)

2020: Hedûr (Zamanın Tesellisi/Solace Of Time)

Aynur Doğan'ın konuk olduğu albümler:

2016: Hawniyaz (Cemil Qoçgiri)

Güldünya Şarkıları, (2008)

Zülfü Livaneli Bir Kuşaktan Bir Kuşağa, Dağlara Küstüm Ali (2016)

Cemil Qocgiri, Tembur & Harp (2015), Heya (2005)

Kardeş Türküler, Bahar (2005)

Mercan Dede, Nefes (Breath) (2006)

Mikail Aslan, Miraz (2005)

Orient Expressions, Divan (2004)

Nederland Blazer Ensemble, Turqoıse (2006)

Mor ve Ötesi, Mermiler (2012)

A. Rıza - Hüseyin Albayrak, Böyle Buyurdu Aşık (2013), Şah Hatayi Deyişleri (2005)

Metin Kemal Kahraman, Ferfecir (1999), Sürella (2000)

Lütfü Gültekin, Gül Türküleri (2003), Derman Bizdedir (1999)

Grup Yorum, Yürüyüş (2003)