Ayo Obileye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayo Obileye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ayo Obileye kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ayo Obileye ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ayo Obileye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayo Obileye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ayo Obileye

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayo Obileye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayo Obileye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayo Obileye 2 Eylül 1994 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İngiltere,Nijerya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stephen Ayomide Oluwagbenga Obileye şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayo Obileye Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini StormSportsX yapmaktadır. Ayo Obileye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Livingston FC futbol takımında oynamaktadır. Livingston FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ayo Obileye'nin Livingston FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayo Obileyeboyu ve yaşı kaç

Ayo Obileye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ayo Obileye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Ayo Obileye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayo Obileye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Chelsea U18

1 Temmuz 2011 yılında Sheff Wed U18

1 Temmuz 2012 yılında Sheff Wed U21

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2014 yılında Charlton Ath

15 Kasım 2014 yılında FC Dag & Red

31 Mayıs 2015 yılında Charlton Ath

18 Ağu 2015 yılında FC Dag & Red

2 Ocak 2016 yılında Charlton Ath

11 Temmuz 2016 yılında Eastleigh

21 Eylül 2016 yılında Dover Athletic

1 Kasım 2016 yılında Eastleigh

1 Temmuz 2018 yılında Maidenhead Utd.

1 Temmuz 2019 yılında Ebbsfleet

9 Eylül 2020 yılında Queen o. t. S.

1 Temmuz 2021 yılında Livingston FC

Ayo Obileye kimdir

Ayo Obileye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayo Obileye şuan Livingston FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Leyton Orient FC (2008-2010), Chelsea FC (2010/11), Sheffield Wednesday FC (2011/12)

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Ayo Obileye nereli

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