Ayodele Adetula kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayodele Adetula Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayodele Adetula adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ayodele Adetula Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ayodele Adetula 9 Şubat 1998 tarihinde Bremen şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya,Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ayodele Max Adetula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ayodele Adetula Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DLT Sports Group yapmaktadır. Ayodele Adetula, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfB Oldenburg futbol takımında oynamaktadır. VfB Oldenburg takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Ayodele Adetula'nin VfB Oldenburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ayodele Adetula Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ayoadetula_/

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Ayodele Adetula Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ayodele Adetula isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Ayodele Adetula Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ayodele Adetula futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Braunschw. Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Braunschw. U17

1 Temmuz 2015 yılında Braunschw. U19

1 Temmuz 2017 yılında Braunschweig II

1 Temmuz 2018 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2019 yılında RW Essen

5 Ekim 2020 yılında VfB Oldenburg

Ayodele Adetula Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ayodele Adetula şuan VfB Oldenburg takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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