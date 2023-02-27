Ayomide Adebayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ayomide Adebayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ayomide Adebayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ayomide Adebayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ayomide Adebayo 11 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ayomide Adebayo Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BADIG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Riteriai futbol takımında oynamaktadır. FK Riteriai takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Ayomide Adebayo'nin FK Riteriai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ayomide Adebayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ayomide Adebayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Şubat 2023 yılında Riteriai
Ayomide Adebayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ayomide Adebayo şuan FK Riteriai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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